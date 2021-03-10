Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP kurultayına katılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP kurultayına katılmayacak

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP kurultayına katılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'na katılmayacağı belirtildi.

10 Mart 2021, Çarşamba 16:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MHP'nin, 18 Mart'ta Ankara'da Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmayacağı öğrenildi.

AK Parti'nin MHP kongresine, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sözcü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu'dan oluşan heyetle katılacağı belirtildi.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İmamoğlu pot mu kırdı?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
8 Mart’tan bir gün sonra
Hakan Çelik
Murat Çelik
Kadına şiddet değil 'Cins kırım'
Murat Çelik
Erkut Can
Bu serbestlik erken oldu galiba
Erkut Can
Murat Gülderen
Kadınlara özel ücretsiz eğitim
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İmamoğlu'nun 8 Mart Kadınlar Günü paylaşımına CHP ve İYİ Parti'den tepki