Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle bir araya geldi

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bir grup milletvekiliyle parti genel merkezinde bir araya geldi.

05 Ocak 2022, Çarşamba 12:52 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın başkanlığındaki 48 milletvekiliyle parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantıda milletvekillerinin bölgelerindeki sorunları ve önerilerini dinleyen Erdoğan, 2023 seçimlerine ilişkin milletvekillerinden beklentilerini de anlattı. Toplantıya, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, bazı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı. 

Buğra OLAÇ/ANKARA, (DHA)

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