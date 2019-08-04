Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli iradenin önündeki engelleri kaldırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

31 Mart seçimlerinde adaylarımıza verdikleri güçlü destek için Bursalı kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum.

Bursa bir kez daha tercihi AK Parti'den yana kullanmıştır.

Şimdi önümüzde 4,5 yıllık seçimsiz bir dönem duruyor. AK Parti'nin Türk siyasetine damga vurabilmesi, fırsat penceresini kullanmasına bağlıdır. Seçimsiz dönemin, ülkemizi geliştirmesini AK Parti'de yenilenme ve birleşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz.

Atacağımız adımlarla AK Parti'nin geleceğini şekillendirmenin yanında 2053 ve 2071'e taşıyacak beşeri ve kurumsal omurgayı da hep beraber inşaa edeceğiz.

Milletin sandıkta verdiği mesajları en doğru şekilde okuyarak üzerimize düşenleri muhakkak yerine getireceğiz.

Kalbinde millete, memlekete hizmet sevdası olan herkese ne kadar aykırı olursa olsun her fikre AK Parti'nin kapıları daima açıktır.

Biz pazara kadar değil mezara kadar diyerek çıktığımız bu yolda azimle yürüyeceğiz

Hepimiz öncelikle bu davanın bir neferiyiz.

Ne köklerimizden kopacağız ne de gözlerimizi bir an olsun ufuktan ayıracağız.

MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız.

Bursa tarihi ile kültürü ile ülkemizin vizyon şehirlerinin başında geliyor. Göreve geldiğimiz andan itibaren Bursa'ya layıkıyla hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz.

Bir taraftan çok evvel yapılması gereken ancak imkansızlık sebebiyle ortaya çıkan eksikleri gideriyor diğer taraftan da da bir asra damga vuracak projeleri devreye alıyoruz. Şehrimizi ulaşım ve sağlıkta bir üst lige taşıyacak iki projenin açılışını gerçekleştirdik.

Projenin inşaa sürecinde devletin kasasından tek bir kuruş çıkmamıştır. Bay Kemal hatırlatayım. 11 Milyar dolardır. Ve devletin kasasından bir kuruş çıkmamıştır.

10 gün sonra 14 Ağustos tarihinde AK Parti'nin 18.kuruluşunu kutlayacağız.

17 yılı bulan iktidarımızda yüzbinlerce kardeşimizin umudu olduk. 17 yılın her bir saati, her bir anını milletimize hizmet aşkı ve sevdası ile geçirdik. Geride bıraktığımız dönemde milletimize çözümler üretmeye çalıştık.

İç politikada ve dış politikada ezberleri bozduk, yenilikçi adımlar attık.

Milli iradenin önündeki engelleri tek tek kaldırdık.

IMF kapılarında el açan, ekonomisi zayıf, sanayisi dışa bağımlı bir ülkeyi kısa zamanda bölgesinin üretim üssüne dönüştürdük. IMF'ye olan borcu sıfırladık. IMF bize para verecek durumda değil, bizden borç ister hale geldi.

Önceki gün açıklanan dış ticaret rakamları her türlü saldırıya rağmen Türk ekonomisinin gücünü ortaya koymuştur. İhracat rakamları ekonomimizin temmuz ayında da süratle toparlanmaya devam ettiğini göstermiştir.

Küresel ticaretteki sıkıntılı atmosfere, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarına rağmen biz ülkemizin en yüksek Temmuz ayı ihracat rakamına ulaştık.

Turizmde de rekora koşuyoruz. 50 milyon turisti aşar duruma geldik.

Faizler görüyorsunuz düşüyor. Enflasyondaki gerileme de sürecek. Biz sabredersek, çalışırsak, üretirsek, öldük bittik diyerek millete karamsarlık aşılayanlara kulak asmazsak yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacaktır.

Türkiye'yi tökezletme senaryoları boşa çıktıkça başarı çıtamız da yükselecektir.

Milletimiz bizden eser bekliyor, hizmet bekliyor. Son 17 yılda elde ettiğimiz başarıların gerisinde kendi önceliklerimiz doğrultusunda hareket etmemiz var. Muhalefetin sığ gündemiyle değil milletin gündemi ve dertleri ile ilgilendik.