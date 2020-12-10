Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Zafer gününüzde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Karabağ'ı 30 yılın ardından geri alan Azerbaycan ordusunu tebrik ediyor, onları dualarla cepheye gönderen annelerin ellerinden öpüyorum.

Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir.

Azerbaycan destan yazmaya devam edecek. Gazi Mustafa Kemal'in sözleriyle; Azerbaycan'ın sevincini sevincimiz, kederini kederimiz bildik. Bugün de bu şanlı zaferi birlikte kutlamak için buradayız.

Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması, mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor.

Kardeşim İlham Aliyev'in dediği gibi Fuzuli'de bayrak asmaya bina bile bulunamamıştır. Ermenilerin bazıları her şeyi yıktıkları, gibi tabî zenginlikleri de yağmaladılar.

Aliyev'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye, Azerbaycan'a desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Kardeşim Erdoğan'ın desteği bize güç verdi, halkımızı sevindirdi. Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni’ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz.

Bu 44 günün her günü bizim şanlı tarihimizdi. Dünya gördü ki Karabağ bizim ezeli torağımız. Ermenistan bizimle rekabet edemedi.

Azerbaycan tarihi adaleti sağladı.

Biz 'yeter' dedik, 44 günde isteğimizi aldık. Şuşa kurtarılınca Ermenistan teslim oldu. Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık.

Biz haklıydık ve milli ruhla kazandık. Savaşı hem sahada hem de masada kazandık. Savaş öncesi 'Ermenistan kovulmalı' demiştim. Bu zafer 30 yıl beklenen tarihi zaferdir.

Düşmanın başını demir yumruğumuzla ezdik. Ordumuz tarihi misyonunu yerine getirdi.

Ermenistan baş kaldırırsa sonuç aynı olur. Ermenistan 100'e yakın sivilimizi öldürdü.

Kentlerimizi ihya edeceğiz, imkanımız var. Biz bundan sonra sadece ileri gideceğiz. Bugün bütün dünya gördü ki Karabağ Azerbaycan'dır. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu.





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