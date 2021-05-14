Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Buhari ile görüştü

Erdoğan, Filistin'e yönelik saldırıları dolayısıyla uluslararası camianın hukuk, adalet ve vicdan yoksunu İsrail'e gereken dersi vermesi için çabaladıklarını ifade etti.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Nijerya'nın da haklı davasında Filistinlilerle dayanışma göstereceğine inandığını belirtti.

AA

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