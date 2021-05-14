Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Buhari ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Buhari ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Buhari ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile telefonda görüştü.

14 Mayıs 2021, Cuma 00:06 Son Güncelleme:
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Erdoğan, Filistin'e yönelik saldırıları dolayısıyla uluslararası camianın hukuk, adalet ve vicdan yoksunu İsrail'e gereken dersi vermesi için çabaladıklarını ifade etti.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Nijerya'nın da haklı davasında Filistinlilerle dayanışma göstereceğine inandığını belirtti.

AA

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