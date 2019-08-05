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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Kamu çalışanlarının maaşı 9 Ağustos'ta ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak

05 Ağustos 2019, Pazartesi 15:35 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Kamu çalışanlarının maaşı 9 Ağustos'ta ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.


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