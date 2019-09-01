Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Konuşmasına vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, havalimanından tören alanına kadar vatandaşların gösterdiği ilginin kendisine ayrı bir huzur ve coşku verdiğini ifade etti.

Yaklaşık 5 aylık bir aradan sonra tekrar Konyalılar ile bir araya gelmekten duyduğu bahtiyarlığı dile getiren Erdoğan, "Tarih boyunca nice büyük medeniyetlerin zirve şehri Konya, bugün de ülkemizin iftihar kaynaklarından biri olarak kalbimizin en müstesna köşesinde yer alıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konyalılar'a 31 Mart seçimlerinde büyükşehir belediyesinde verdikleri yüzde 70,5 oranındaki rekor destek için şükranlarını sundu. Konya'nın bu neticeyle büyükşehirler arasında Türkiye'de birinci sıraya yerleştiğini belirten Erdoğan, yine bu oranın AK Parti'nin 15 yıldır mahalli idareler seçimlerinde Konya'da elde ettiği en yüksek destek oranı olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Seçim öncesi buraya geldiğimde büyükşehir belediye başkan adayımızı sizlere emanet etmiştim. Rabbim hepinizden razı olsun, sizler de bu emaneti en yükseğe taşıdınız. Genç, çalışkan, azimli ve derviş gönüllü bu kardeşimizin Konya'ya çok büyük hizmetleri olacağına, sizi de bizi de mahcup etmeyeceğine inanıyorum. Yine çok yüksek oy oranlarıyla yüzümüzü ağartan Karatay, Meram ve Selçuklu başta olmak üzere ilçe belediye başkanlarımızı da tebrik ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, seçimlerdeki rekor destek için ilk fırsatta teşekkür etme amacıyla geleceğini söylediğini ve bugün bunu gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu tarihi başarının kazanılmasında emeği geçen, katkısı olan tüm Konyalılar'a teşekkür etti.

Konya'nın büyük medeniyet davalarına tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de en büyük desteği verdiğini anlatan Erdoğan, "Bu şehir alemi aşkla bilen Mevlana Hazretleri'nin, alemi ilimle bulan Konevi Hazretleri'nin, kılıcı adaletli Sultan Keykubat'ın şehridir. Bu şehir hem tarımda hem sanayide hem kültürde hem ilimde hem de gönüllerin nuruyla beslenen, tasavvufta zirveyi hiç bırakmamış bir şehirdir." ifadelerini kullandı.

"Bir gözümüz hep Konya'da"

Konya'nın "alimler şehri" olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşallah bu alimlerin, gönül sultanlarının mirasına en iyi şekilde sahip çıkarak çok daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Bunun yolu da kendimiz olmaktan, kendi fiziki ve manevi mirasımıza sıkı sıkıya sahip çıkmaktan geçiyor. Mevlana Hazretleri'nin emanetini her şeyiyle aslına uygun şekilde koruyamazsak ona layık olamayız, Selçuklu'dan bize kalan her bir eseri gözümüz gibi koruyamazsak tarihimize layık olamayız. Sanayide bu şehri sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın en gözde tasarım, geliştirme, üretim, ihracat merkezlerinin ilk sıralarına çıkartamazsak ecdada layık olamayız. Tarımda Konya'yı bir dünya markası haline getirmeden gidersek yarım iş yapmış oluruz. İşte bunun için nerede, ne yapıyorsak olalım bir gözümüz hep Konya'dadır."

Bunun için Konya'nın yatırıma ihtiyacı olduğunu bildiklerine dikkati çeken Erdoğan, geçen yıl Mavi Tünel İçme Suyu ve Arıtma Tesisi'nin açılışını yaptıklarını, aralık ayında da toplam yatırım bedeli 1 milyar 464 milyon lira olan 99 projenin toplu açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Erdoğan, bugün de toplam yatırım tutarı 645 milyon lira olan 88 eser ve hizmetin açılışını yapmak üzere bir arada olduklarını anımsatarak, bu eserler arasında çok sayıda eğitim yatırımı, sağlık tesisi, enerji alt yapı inşaatı, yol, öğrenci yurdu ve çeşitli kurumların hizmet binalarının yer aldığını anlattı.

Büyükşehir Belediyesinin şehir genelinde tamamladığı yol, köprülü kavşak, üst geçit, gölet, sulama tesisi, mezbaha, pazar yerleri, park ve çarşı gibi hizmetlerin açılışını da bugün yaptıklarına işaret eden Erdoğan, Karatay, Selçuklu, Akşehir, Cihanbeyli, Seydişehir belediyelerinin tamamladıkları yatırımları da bugün resmen hizmete alacaklarını söyledi.

Tüm eserlerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, eser ve hizmetlerin Konya'ya kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Konya'ya kazandırdıklarının bunlardan ibaret olmadığına vurgu yapan Erdoğan, "Son 17 yılda Konya'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Eski rakamla söylüyorum, son 17 yılda Konya'ya 51 katrilyon lira yatırım yaptık." bilgisini paylaştı.

Vatandaşların "Konya seninle gurur duyuyor." ifadelerine, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz." diyerek karşılık veren Erdoğan, "8 binin üzerinde derslik inşa ederek, 2 yeni devlet üniversitesi kazandırarak, 20 bine yakın yurt yatağı kapasitesi oluşturarak Konya'nın eğitim alt yapısını adeta yeni baştan kurduk. Hem spor karşılaşmaları hem de önemli etkinlikler için Konya'ya 42 bin kişilik stadyum, ayrıca gençlik merkezleri, yüzme havuzları, spor kompleksleri inşa ettik." şeklinde konuştu.

Konya şehir stadyumunda milli maçların da oynandığını hatırlatan Erdoğan, "Artık Konya gençliği sporu seviyor, spora sahip. Ama dün galiba 2-2 değil mi? Şöyle yeniden daha diri bekliyoruz." dedi.

Eski stadyumun olduğu yere millet bahçesi yapacaklarını dile getiren ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a "Murat Bey hazırlıklar tamam mı?" diye soran Erdoğan, Kurum'dan "Tamam" yanıtı aldığını ifade etti.

"Konya'nın bölünmüş yol uzunluğunu bin 141 kilometreye çıkardık"

Erdoğan, Konya'da inşaatı devam eden ve seneye açılacak şehir hastanesinin bin 250 yatak kapasitesiyle ülkenin en büyük sağlık tesislerinden biri olacağını vurguladı.

Konya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden bin 141 kilometreye çıkardıklarını aktaran Erdoğan, hızlı tren hatlarıyla Konya'yı Ankara'ya, İstanbul'a, Eskişehir'e bağladıklarını belirtti.

Karaman hızlı tren hattının bittiğini, sinyalizasyon çalışmaları tamamlanınca işletmeye açılacağını bildiren Erdoğan, bu hattın devamının Mersin'e, Adana'ya, Osmaniye'ye, Gaziantep'e kadar uzandığını söyledi.

Erdoğan, bir başka hızlı tren projesinin ise bir taraftan Antalya'ya diğer taraftan Kayseri'ye kadar uzanacak olan ve Konya'nın merkezinde yer alacağı hat olduğunu, çalışmaları süren bu hattın inşasına da en kısa sürede başlayacakları bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski sanayiyi ve Karatay sanayisini yeni yerlerine taşıdıktan sonra mevcut yerlerinde büyük bir kentsel dönüşüm başlattıklarını dile getirdi.

"Mavi Tünel, şehrin geleceğini şekillendirecek"

Konya Ovası'nın bereketini artıracak Mavi Tünel'in şehrin geleceğini şekillendirecek önemli bir yatırım olduğuna işaret eden Erdoğan, "Tüneli ve barajlarının önemli bir kısmını tamamladık, sulama tesisleriyle ilgili hazırlıklarımız sürüyor. Bu yatırımlarla yaklaşık 600 bin dekar araziyi sulamaya açmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Tarıma elverişsiz bir bölge olan Karapınar'da da enerji ihtisas endüstri bölgesi kuruyoruz." dedi.

"Metro hattı, Konya'nın geleceğine yapılan yatırım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eserlerin, yeni hizmetlerin, yeni yatırımların müjdesini vermek istediğini belirterek, "Hepinizin merakla beklediğini bildiğim ilk müjdemi veriyorum. Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini eylül ayında gerçekleştiriyoruz. Metro hattı, Konya'nın bugününden ziyade geleceğine yapılan bir yatırımdır." diye konuştu.

"Çiftçilerimize 1,5 milyon ton ilave pancar kotası sağladık"

Çiftçilere de pancar kotalarına ilişkin müjde veren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Pancar üretimi, Konya'nın en önemli gelir kaynaklarından biridir. Şeker kotalarını yeniden düzenleyerek nişasta bazlı şeker oranını yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürmüştük. Bu yılın sonunda oranı yüzde 2,5'e kadar indiriyoruz. Böylece çiftçilerimize 1,5 milyon ton ilave pancar kotası sağladık. Bu yıl, pancar üretiminde yüzde 11 artış bekliyoruz. Pancar alım fiyatını da bu yıl için ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz. Hayırlı olsun. Allah bereketini versin."

Konya'ya bir müjde daha veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisinin ev sahibi olarak Konya'yı belirledik. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu büyük organizasyonunun sonuncusu 2017'de Bakü'de yapılmıştı. Ülkemiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, inşallah kasım ayında ev sahibi şehir sözleşmesini imzalayacaktır. Tüm bu müjdelerin Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Konya'nın da her alanda daha çok üreterek daha büyük başarılar ortaya koyarak bu yatırımların karşılığını vereceğine yürekten inanıyorum."

Belediyeciliğin sıradan bir faaliyet olmanın çok ötesinde tam manasıyla bir gönül işi olduğunu ifade eden Erdoğan, onun için "gönül belediyeciliği" ifadesini kullandıklarını, 25 yıldır ülkede yepyeni bir belediyecilik modeli ve anlayışı inşa ettiklerini anlattı.

Erdoğan, "Şehirlerimizi, gecemizi gündüzümüze katarak sadece mesaimizin tamamını değil, aynı zamanda gönlümüzü de adayarak dönüştürüyoruz. Sokağıyla, caddesiyle, binasıyla, parkıyla, havasıyla, suyuyla en önemlisi de insanıyla şehirlerimize hizmet ediyor, eserler ortaya koyuyoruz. Her şey gibi hizmet de nasip işidir, aynı zamanda niyet işidir, nasibimizde bulunmuyorsa hele hele niyetiniz de yoksa seçim de kazansanız makam mevki sahibi de olsanız hizmet yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

"Terör örgütüne tavır koyamayanlardan siyasetçi olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütüne tavır koyamayanlardan, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini lanetleyemeyenden, her zeminde ve her zaman ülkesinin yanında yer alamayandan belediye başkanı olmaz, siyasetçi hiç olmaz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Başkalarının ağzına bakılarak yapılan işin adı siyaset değil, nefsaniyettir. Gurur, kibir, bunlarla yol yürüyenler bir yere varamazlar." dedi.

"Terör örgütünün güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her fırsatta bir araya geliyorlar, kazandıkları şehirleri, özellikle de İstanbul'u nasıl birlikte yönetebileceklerinin hesabını yapıyorlar. Hatta bununla da kalmayıp bölücü terör örgütüyle ilişkileri yüzünden görevden alınan belediye başkanlarının yanına koşup, onlara destek veriyorlar. Ülkelerinin ve milletinin yanında olacaklarına terör örgütünün güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar." şeklinde konuştu.

"Siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı"

"Siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millete söyleyecek sözü olmayanların içeride ve dışarıda belli mahfillerin desteğiyle gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti, milletin kurduğu, milletin iktidara getirdiği, bugüne kadar da milletin iktidarda tuttuğu bir partidir. Böyle bir partinin millete rağmen siyaset yapması, kadro kurması düşünülemez." dedi.

AA