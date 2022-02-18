Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

18 Şubat 2022, Cuma 18:31 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye’nin NATO’ya katılmasının 70. yılında Türkiye-NATO işbirliği ve bölgesel meseleler ele alındı. Görüşmede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’nin NATO’ya katılımının 70. yılı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’e çeşitli platformlarda daima Türkiye’nin İttifak içindeki vazgeçilmez konumunu açık ve net biçimde vurgulaması dolayısıyla teşekkür etti. Türkiye’nin ilk günden bu yana İttifak içinde ilkeli, sorumlu ve yön verici tutum izlediğini ve buna devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna bağlamında devam eden krizin Türkiye’nin NATO içindeki katma değerini bir kez daha gösterdiğini, tırmanmanın başladığı ilk günden itibaren gerilimin diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini savunduklarını, liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceklerini her iki tarafla da paylaştığını ifade etti.

İHA

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