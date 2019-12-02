İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3-5 Aralık'ta Birleşik Krallık'ta düzenlenecek toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da iştirak edecek. Liderler Toplantısında, NATO topraklarına yönelik terörizm dahil tüm tehdit ve imtihanlar karşısında birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesiyle Avrupa-Atlantik ahenginin öneminin teyit edilmesi planlanıyor.

Toplantıda ayrıca, ittifakın güncel güvenlik ortamı karşısındaki adaptasyonuna yönelik çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin de ele alınması, bu minvalde liderlerce örgütün 2020'li yıllara hazırlanması hususunda yönerge verilmesi öngörülüyor.

Toplantının ardından "Londra Bildirisi"nin kabul edilmesi bekleniyor.

Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı çerçevesinde katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Erdoğan, ziyaret vesilesiyle ayrıca Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve'ye iştirak edecek.

Zirve'de, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık'ı ziyaretinin son gününde Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılacak.

AA