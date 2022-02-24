Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılacak

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Şubat Cuma günü çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak.

24 Şubat 2022, Perşembe 22:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna’daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere yarın 17.00’de telekonferans yoluyla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı NATO Olağanüstü Zirvesi'nde liderler, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alacak.

ANKARA (İHA)

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştüAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu işgali tümüyle reddediyoruz


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
En ağır fatura bize çıkacak
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Neyin dibi kara
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Alevilik ve İslamcılığın sınavı
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hâl'i pürmelalimiz
Murat Çelik
Erkut Can
Rakamlarla dans
Erkut Can
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik görüşme