Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Şubat Cuma günü çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak.
24 Şubat 2022, Perşembe 22:09 Son Güncelleme:
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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna’daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere yarın 17.00’de telekonferans yoluyla bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı NATO Olağanüstü Zirvesi'nde liderler, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alacak.
ANKARA (İHA)
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