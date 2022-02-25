Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Maslak’ta bulunan Milli Savunma Üniversitesi’nden katıldığı zirvede NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna’daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumu görüştü. Saat 17.00’de başlayan zirve yaklaşık 3 saat sürdü.

Zirvesinde liderler, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele aldı. Erdoğan’a zirve sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.

DHA