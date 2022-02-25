Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesine katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesine katılıyor

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesine katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen NATO olağanüstü zirvesine katılıyor.

25 Şubat 2022, Cuma 17:31 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maslak'ta bulunan Milli Savunma Üniversitesi'nden katıldığı zirvede NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşüyor.

Zirvesinde ayrıca liderler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alıyor. Saat 17.00'da başlayan zirve basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA)


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