Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

Şimdiden gece gündüz demeden 2023'e hazırlanıp ben sandıkları patlatacağınıza inanıyorum. Bizde laf ola beri gele yok. Sözümüzü verdik mi verdik. Konutları sahiplerine teslim edeceğiz dedik mi dedik. Toplam yatırım tutarı 2 milyar 250 milyon lirayı bulan bu konut ve dükkanların İzmirimize hayırlı olmasını diliyorum. Afetlerin önüne geçemeyiz ama devlet olarak vatandaşımızın mağduriyetini ortadan kaldırma imkanına sahibiz.

Bay Kemal'in vurulacak yeri kalmadı. Bitti bitti. Yalandan başka sermayesi yok. Dürüstlük hak getire yok. Rabbimden ülkemizi her türlü afetten ve musibetten muahafaza eylemesini niyaz ediyorum. Ödemiş, Menderes, Torbalı, Ayrancı gençlik merkezlerimizi Tire ve Ege öğrenci yurtlarımızı hizmete açıyoruz. Yein çok sayıda restorasyon projesinin resmi açılışlarını da burada gerçekleştiriyoruz. Tüm bu hizmetlerin İzmirimize, Menemenimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.









İzmir, vatan topraklarına uzanan elleri kırma ve istikbalimize sahip çıkmanın sembolü olmuştur.

1960'tan bu yana ülkemize musallat olan her darbe ekonomimizin bağımsızlığını da örseledi. Dikkat ederseniz bu günlerde CHP ekibi "ülke yandı, bitti" diye ortalığı birbirine katıyor. CHP iktidarda olduğu dönemde gecelik yüzde 7 bin 500'leri bulan fazileri gördük. Hatırlayın bu ülke onların döneminde işsizliğin baş yaptığı Başbakanlığın önüne yazar kasa fırlatıldığı günleri yaşadı mı? Bu ülke onların bankaların içlerinin boşaltılarak milletin cebinde yüz milyarca lira çalındığı ihanetler gördü. Biz işte onlardan böyle bir Türkiye devraldık. Hem 1920'de Meclis açıldığında hem 1923'te ortaya konan ruhu yeniden dirilttik.

Tarihimizin en güçlü sinerjisini oluşturduk.

Cumhuriyetimizin değerlerini çatıştırmaya çalışanların oyununu biz bozduk. CHP Parti Sözcüsü IMF ile hala geziyor.

Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Şimdi 127 milyar dolar. Nereden nereye...

"BU FAİZLER DÜŞECEK"

Bu mandacılar var güçleriyle üzerimize geliyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretim, istihdam programımızda geri döndüremeyecekler. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum yatırım, istihdam, üretim ve bu politikaların alt yapısını 19 yıldır inşa ediyoruz.

Bugün "kanun çıkarın faizleri yüzde 1'e indirin. Kim diyor bunu Bay Kemal. Bu faizler düşecek. Biz yüksek faizlerle halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz.

Artık Türkiye dimdik ayakta ve istikrarla yoluna devam ediyor. Ülkemizi cumhuriyet tarihin en üst seviyesine çıkarttık.

Savunma sanayisinde yüzde 20’lerdeydik şimdi yüzde 80’e çıktık. Gelişmiş büyümüş zenginleşmiş ülkeler ne yapıyorsa onu kendi şartlarımıza uyarlayarak yeni bir yol haritası çizmektir. Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye'nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar. Bu mandacıların kendilerine sunulan hazır reçeteler dışında milletin hayrına bir eser üretme gayretleri de olduğu görüşmemiştir. Bu mandacılar var güçleriyle üstümüze geliyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar biz ekonomi programımızdan vazgeçmeyeceğiz.

Yüksek faizmiş, düşük kurmuş, IMF reçeteleriymiş; bunların hiçbiri bizim insanımızın işinden, aşından, geleceğinden daha önemli değildir. Bu mandacılar var güçleriyle üzerimize geliyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar ekonomi programımızdan vazgeçmeyeceğiz. Döviz Kuru üzerinden karanlık senaryolar üretmeye çalışıyorlar, bu mandacıların ülke ve milletin hayrına bir eser üretme gayretleri olduğu da görülmemiştir. Türkiye 1970’lerin 90’ların Türkiye’si değil. Mandacı iktisatçılar ve siyasetiler de kabak gibi ortada kalır. Biz bunu terörle darbecilerle mücadelemizde gördük. Onların yanında kimler vardı kimler. Bugün faiz kur enflasyon üzerinden ahkam kesenlerin yarın havaya bakarak ıslık çalarak başka mecralara yelken açacaklarından hiç kuşkunuz olmasın.

Buradan şimdi tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Bunlara verilen görev emperyalistlerin 1923'te bozulan oyununu 2023'te tekrar devreye almaktır. Allah'ın izniyle 1923'te başaramadıkları gibi 2023'te de başaramayacaklar. Biz bu ekonomi politikasını akşamdan sabaha düşünüp hayata geçirmedik. Tam 19 yıldır planını yapıyoruz.

Şirketlerimiz hiç endişe etmeyin daha çok kazanacak. Çalışanlarımız daha çok maaş alacak. Esnafımız daha çok kazanacak. Bundan sonraki süreçte eli bolluk içinde olacak. Hiç endişeniz olmasın. Türkiye büyüyecek, gelişecek, zenginleşecek. Halkımızın tercihini mandacılardan yana kullanmayacağına inanıyorum. Bunun için 2023 çok önemli. Bay Kemal mandacı siyasetçi. Bay Kemal kimlerle yürüyor? Terör örgütünün yandaşlarıyla yürüyor.