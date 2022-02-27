Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan’ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Necmettin Erbakan için anma mesajı yayımladı.
27 Şubat 2022, Pazar 21:31 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajında, "Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum." dedi.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1497990274420723727