Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan’ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajında, "Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum." dedi.



