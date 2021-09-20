Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bugün resmi açılışını yapacağı Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu.

20 Eylül 2021, Pazartesi 02:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programına başladı.

Erdoğan, BM Genel Merkezi karşısında yapımı tamamlanan Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Yeni Türkevi Binası'nın resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirecek.

AA

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de


Yazarlarımızdan
Erkut Can
Vallahi Billahi Günaydın...
Erkut Can
Hakan Çelik
Uğursuz 13 hurafesine pabuç bırakmadılar
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze oy
Rauf Tamer
Murat Çelik
Aşı, İngiltere ve kış
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalif medyaya 'demokrasi baharı' beklerken…
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de