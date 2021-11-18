Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerli mevkidaşıyla görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Nijer ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

FETÖ'YE KARŞI MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Nijer’le ilişkilere büyük önem atfettiğini belirterek, FETÖ’ye karşı mücadelede Nijer’in yakın işbirliğini sürdüreceğine inandığını ifade etti.

Nijer’de salı günü gerçekleşen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Nijer’in terörle mücadele çabalarını desteklediğini ifade etti.

SİHA VE HÜRKUŞ DETAYI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer’in Türkiye’den tedarik edeceği TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve zırhlı araçların bu ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini artıracağını dile getirdi.