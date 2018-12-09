Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hizmet-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'nin oğlunun nikah şahitliğini yaptı

09 Aralık 2018, Pazar 20:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hizmet-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'nin oğlunun nikah şahidi oldu.

Erdoğan, Ömer Faruk Tanrıverdi ve Betül Poyraz çiftinin nikah töreni için Bilkent Otel'e geldi.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin kıydığı nikahta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şahitlik yaptı.

Düğün töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

AA


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