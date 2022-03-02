Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri Killigil Paşa'yı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ölümünün 73'üncü yıl dönümünde andı.
02 Mart 2022, Çarşamba 17:56 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakü'yü düşman işgalinden kurtaran, modern Türk savunma sanayiinin öncülerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" dedi.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1499029276334690310
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