Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri Killigil Paşa'yı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri Killigil Paşa'yı andı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri Killigil Paşa'yı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ölümünün 73'üncü yıl dönümünde andı.

02 Mart 2022, Çarşamba 17:56 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakü'yü düşman işgalinden kurtaran, modern Türk savunma sanayiinin öncülerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" dedi.



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