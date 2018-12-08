Cumhurbaşkanı Erdoğan: O kadın kim Bay Kemal?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasından satır başları:

"Çeyrek asırdan fazladır Üsküdar'da oturan biri olarak bu ilçenin gönlümde müstesna bir yeri vardır. Üsküdar'daki her gelişmeyi çok daha yakından takip ediyorum. Bugün toplu açılışını yapacağımız eserlerin tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. En büyük şehrimiz olan İstanbul, biliyorsunuz diğer tanımıyla Türkiye'nin bir özetidir. İstanbul'a yapılan her yatırım Türkiye'ye yapılmış demektir. Törenimizi gerçekleştirdiğimiz Belediye Hizmet Binamız, 800 araçlık otoparkı ve pek çok özelliği ile İstanbul'a yakışan bir eser oldu. 15-20 sene önceki Üsküdar'ın halini hatırlayın, nereden nereye geldi. Bunun adı AK Parti belediyeciliğidir, CHP belediyeciliğine benzemez.

CHP BİLMEZ KÜTÜPHANEYİ

CHP bilmez kütüphane nedir? Onlar kahvehane bilir, okey tahtalarını bilir. Kıraathane bilmez bunlar. Kütüphanedir kıraathane. Biz bunu bir lütuf olarak yapmıyoruz. Biz verilen görev karşılığında hizmet ediyoruz. Üsküdar'da bir millet bahçesi size hizmet veriyor. Anne baba çocuklar hep beraber o millet bahçesinden Boğaz'ı seyredecek. Hep konuşurduk, "Centrel Park var" derdik. Tamam kardeşim, bizde de Nakkaştepe var. Şimdi sıra Atatürk Havalimanı'nda... Orayı da halka hizmet için millet bahçesine çevireceğiz. Ama bunlar anlamaz belediyecilikten. Ben belediye başkanı olmadan önce pislik içindeydi her yer. Biz geldik 'Benim insanıma bu yakışmaz' dedi. İkarus otobüsleri değiştirdik, Mercedes aldık. Duraklarımızın sayısını da ciddi miktarda artırdık. Ülkemizin en merkezi yolculuk kavşaklarını İstanbul'a yaptık.

O yüzden 31 Mart büyük önem arz ediyor. Medeniyet Üniversitesi'yle Üsküdar bilim mekezi haline geldi. Nikah sarayımız, Çavuşdere Spor Kompleksi Üsküdarımıza katkı sağlayacak eserlerdir.

Valide Sultan Gemisi’ni az önce izledik değil mi? Geçtiğimiz yıl faaliyete geçti ve bugüne kadar 400 bin kişiye hizmet verdi. Toplam yatırım bedeli 470 milyon lirayı bulan bu eserleri yapan başta belediye başkanımız olmak üzere tüm hizmetleri olanları kutlamak istiyorum.

BUNLARDAN HABERİN VAR MI BAY KEMAL!

Milletimiz tercihini 31 Mart'ta 1 kez daha hizmetten yana kullancağından eminim. Hatırlıyor musunuz, maske dağıtıyordu gazeteler. Biz hava kirliliğini İstanbul'un üzerinden dağıttık. Bay Kemal konuşuyor. Bunlardan haberin var mı Bay Kemal? Bay Kemal'in önce Kağıthane'nin yerini öğrenmesi lazım.

AK Parti milletimizin karşısında ilk hizmet imtihanını belediyelerde vermiş bir kadro üzerinden kurulmuştur. Gelin AK Parti'nin alamadığı şehirleri de alalım ve CHP zulmünden kurtaralım her ili...

Bizim de çıktığımız o belediye başkanlığı yolculuğumuzu cezaevinde bitirmeye çalıştılar. Ama milletimiz iradesi öyle güçlüydü ki tüm engelleri aştık ve ülkemizi yönetme fırsatı bulduk ve nihayet işte bugünlere geldik. Ülkemizin yönetim sistemini de değiştirerek tarihimizin en büyük reformlarından birine imza attık. Gerek İstanbul’da gerek diğer 81 ilde eksikleri tespit edip Belediye başkanlarımıza talimatlarımızı verdik. Pek çok projeyi de bizzat takip ettik.

O KADINLA NE İŞİN VARDI?

Türkiye'de gelmiş geçmiş devlet erkanında en çok proje inceleyen kişiyim. Ülkemize hizmet için maruz kaldığımız her saldırı bizim berat belgemizdir. Halka karşı verdiğimiz hizmet için zorluğuna bakmadan durmadan çalışacağız.

Türkiye yükseldikçe birileri rahatsız oluyor. Hadi dış güçleri anlıyorum. Ama Bay Kemal senin Almanya'da ne işin var? O kadınla ne işin var? Onlar PKK'nın uzantıları! Anlat bunları anlat.

Venezuella'da bir çocuk Türk bayrağını yere düşürdü. Maduro benim yanımdan kalkıp bayrağı yerden aldı. Bay Kemal aramızdaki fark bu! Bu millet bunu yemez Bay Kemal! Bu milleti kandıramazsınız.

Türkiye'de ordumuz ve emniyetimiz dahil olmak üzere özel sektörde ve kamuda baş örtüsü ayrımını kaldırdık. Hanımefendiler nasıl tercih ederlerse öyle çalışıyorlar. Ama bir anda bakıyorsunuz bir savcı çıkıyor, uygulamanın iptalini istiyor! Sen kimsin be? Neyse ki Danıştay'ın ilgili birimi bu girişimi boşa çıkardı. Şimdi buradan soruyorum: Bu tartışmayı yeniden açmanın kime ne faydası var? Biz orduda bunu tartışmalı mıyız yoksa savunma sanayiyi nasıl geliştirebiliriz onu mu tartışmalıyız. Biz bu ülkede hâlâ laiklik tartışmasıyla oyalanmalı mıyız yoksa çocuklarımıza nasıl bir gelecek bırakacağımızı mı tartışmalıyız!

Milletimizi bu tartışmalardan uzak tutacağız. Bizimle derdi olanlara sesleniyorum. Ülkeyi ve milleti rahatsız etmeyi bırakın. Çıkın 31 Mart'ta meydana derdiniz neyse anlatın millete.

Bundan böyle seçim kampanyasında görüntü ve gürültü kirliliğini kaldırıyoruz. Sadece parti merkezimizin olduğu yerde bayraklarımız olacak ve belli saatler dışında otobüsler sokaklarda bağırmayacak. Buna MHP'nin de katıldığını duyduk. Televizyon var, çık anlat ne anlatacaksan, billboard'lara as ne anlatacaksan...

SARI YELEKLİLER YORUMU

Fransa'daki olayları endişeyle takip ediyoruz. Göstericilere uygulanan orantısız şiddete karşıyız. Ülkemizin sokaklarını ve caddelerini ateşe boğmaya kalkanlara sessiz olanlar işte görüyorsunuz şimdi ne durumda. Bizim polisimizle alay edenler bizim polisimizin zulüm ettiğini söyleyenler bakın şimdi kendi polisleri neler yapıyor. Umarım Paris sokaklarının duvarlarında da 'Zulüm 1789’da başladı' yazıları da görmeyiz. Bağdat Caddesi'nin sokaklarına zulüm 1453’te başladı yazıyorlardı. O vicdansızlar bunları yazdı duvarlara…"















