Erdoğan minik hayranını İzmir mitingine davet etti

Fatma Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingde yaptığı konuşmayı televizyondan büyük bir hayranlıkla takip eden torununun videosunu çekip Twitter’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı retweetledi.

Görüntüde, “Recep Tayyip Erdoğan senin neyin?” sorusuna “dedem” cevabını veren Fatma Yıldız’ın torunu, “İzmir’i kim alacak?” sorusuna ise “Recep Tayyip Erdoğan” cevabını verdi.

ERDOĞAN MİTİNGE DAVET ETTİ

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan cevap gecikmedi. Fatma Yıldız ve torununu İzmir mitingine davet eden Erdoğan, “Fatma Hanım, yavrumuzun gözlerinden öpüyorum. Ama televizyona bu kadar yakın durmasın, bozulmasın o güzel gözler. Tüm İzmirli kardeşlerimle birlikte torununuzu da İzmir mitingimize bekliyorum inşallah” cevabını verdi.

İHA



