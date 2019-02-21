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Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerin projelerini inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Valiliği'nde öğrencilerin "Kodla Manisa" projesi kapsamındaki çalışmalarını inceledi

21 Şubat 2019, Perşembe 23:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerin projelerini inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Valiliği'ni ziyaret etti.

Vali Ahmet Deniz tarafından karşılanan Erdoğan, valilik binasında şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Deniz'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ERDOĞAN ÇALIŞMALARI VE PROJELERİ DİNLEDİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü de kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyenin çalışmalarını ve projelerini dinledi.

Erdoğan, ziyaretinin sonunda öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Kodla Manisa" projesi kapsamındaki çalışmalarını inceleyerek, başarılar diledi. 

MANİSA (İHA)

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