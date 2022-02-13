Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevireceğiz

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla katıldığı Samsun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, "Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevireceğiz. Burada yapmamız gereken en önemli şey, neler yaptıklarımızı duymayanlara duyurmaktır." ifadelerini kullandı.

13 Şubat 2022, Pazar 14:14 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimleri için uyarıda bulundu.

"YATIRIM OLACAKSA AK PARTİ YAPAR"

Erdoğan, "Birileri bir çok şey söyleyebilir, biz çalışmamıza bakacağız. Gayretimize bakacağız. Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevireceğiz. Burada yapmamız gereken en önemli şey, neler yaptıklarımızı duymayanlara duyurmaktır. Eğer bu ülkede bir şey yapılacaksa bunu AK Parti yapar, bir yatırım olacaksa bunu AK Parti yapar. Bunu vatandaşımız bilsin. Böylelikle emaneti ehli olan AK Parti kadrolarına teslim etsinler." dedi.

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