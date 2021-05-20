Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki sezon stadyumları coşkuyla doldurmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki sezon stadyumları coşkuyla doldurmak istiyoruz

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki sezon stadyumları coşkuyla doldurmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

20 Mayıs 2021, Perşembe 18:11 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.

Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz." dedi.

Detaylar gelecek...

AA

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