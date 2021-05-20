Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.

Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz." dedi.

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AA