İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

Ordu tüm adaylarına sahip çıkmak için sabırsızlanıyor. Kale içeriden fethedilir. Gece-gündüz çalışmaya var mıyız?

Bu kişi Ordu'ya yapılan işlere sahip çıkıyormuş. Sen kimsin? Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya cesaret edemesin. Dava adamı olmak pazara kadar olmaz, ölene kadar olur. İstediklerini elde ederlerse karabasan gibi ülkemizin başına çökmeye hazırlanıyorlar.

Maalesef paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza aykırı düşen birisi utanmadan oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın ama arkadaşını satarsan Ordulu ona ne diyeceğini çok iyi bilir. Seni bakan yapacağım, sen kalkıp bizi satacaksın. Utanmadan sıkılmadan sağda solda pazarlamaya yelteneceksin. İstediklerini elde ederlerse karabasan gibi ülkemizin başına çökmeye hazırlanıyorlar. Gereken dersi ona evelallah 31 Mart'ta veriyor musunuz?

Ordu 31 Mart'ta bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Bu seçimde sandıkları patlatıyor muyuz? Seçin gecesi, Ordu'nun sonuçlarını özel olarak takip edeceğim. Ordu demek şehir demek. Biz de bugüne kadar Ordu için çalıştık. 17 yılda Ordu'ya 21 katrilyon lirayı aşan yatırım yaptık.

"33 TÜNEL AÇARAK YOLLARI KOLAY KILDIK"

Ordulu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplamda 2.2 katrilyon lira tutarında kaynak aktardık. 900 yataklı Ordu Şehir Hastanemizin yapımına en kısa sürede başlıyoruz. Ordu'da yaklaşık 5 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim ettik. İmar barışı ile 103 bin vatandaşımızın sıkıntısı çözüldü.

Biz Ferhat'ız sizler Şirin... Yol, su medeniyettir. Ordu'nun zorlu coğrafyasında 40 km uzunluğunda 33 tünel açarak yolları kolay kıldık.

Topçam-Mesudiye yolu, Topçam Tünellerini Ordu il yolundaki çalışmaları bu yıl tamamlıyoruz. Sel felaketi nedenile kullanılmaz hale gelen köprüleri onarıyoruz. 10 köprüyü bu ay, iki köprüyü mayısta açıyoruz. Ordu-Giresun havalimanını şehrimize kazandırdır. Ordu'ya iki baraj, bir gölet inşa ettik. Beş baraj daha yapıyoruz.

Son 17 yılda şehrimize iki organize sanayi bölgesi kuruldu. Yeni organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Ordulu çiftçilerimize 17 yılda 3.1 katrilyon lira yartırım yaptık. 45 bin işyerimize toplam 870 milyon liralık SGK prim teşviki verdik.

Turistik yatırımları geliştiriyoruz. Ordu'da turizmin gelişmesi için devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz.

Cumhur İttifakı pazara kadar değil mezara kadar dedik. Bölünmeyeceğiz. AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı içinde konsolide olacağız.

Bay Kemal, şimdi kuyruklardan bahsediyor. İlaç kuyruklarında genel müdür sendin Bay Kemal. Sen Kandil'in yandaşısın.

"Bizim arkamızda PKK var" diyor, bizim arkamızda da milletimiz var. Sizi gömdük, gömüyoruz. Cudi'de, Gabar'da, Kandil'de gömdük ve gömmeye devam edeceğiz. Milletin huzurunu bozanlara bu ülkede hayat hakkı yok. En güzel dersi benim milletim onlara verecek. Biz gayretimizle her türlü adımları atıyoruz. Ve bu bölgede Türkiye'ye sormadan bir karar verilemez.

Savunma sanayisinde 2.5 milyar dolarlık ihracatımız var. Türkiye'nin geleceği tıpkı bölgenin geleceği gibi Suriye meselesinin nasıl çözüleceğine bağlıdır. Bizim sınırımızın güvenliğini kim sağlayacak? Onun için tedbirlerimizi aldık. İHA istiyoruz, Kongre'den, izin çıkmadı diyorlar. Şimdi Karadeniz'de bir uşak çıktı yapıyor. Bunlar savunma sanayiinde belli bir güce ulaştırdılar.

Rırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemeye kararlıyız. Güvenli bölgelere şu ana kadar 315 bin kişi geri döndü.