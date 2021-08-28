Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı Eski Sefaretini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı Eski Sefaretini ziyaret etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı Eski Sefaretini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanaviç ve eşi ile birlikte Karadağ’da bulunan Osmanlı’nın Eski Sefareti’ni ziyaret etti. Erdoğan, Osmanlı Sefareti hakkında yetkililerden bilgi aldı.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 17:37 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanaviç ve eşi ile birlikte Karadağ’da bulunan Osmanlı’nın Eski Sefareti’ni ziyaret etti. Erdoğan, Osmanlı Sefareti hakkında yetkililerden bilgi aldı.


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