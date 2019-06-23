Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oy kullanacağı Üsküdar’da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu’na geldi.

OYUNU KULLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak da oylarını kullandı.

"SEÇMEN EN İSABETLİ KARARI VERECEKTİR"

Erdoğan oy kullandıktan sonra bir açıklama yaparak, "Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi bu şekilde yapılmamalıydı ne yazık ki 31 Mart'tan sonra tabi mevcut gelişmeler böyle bir seçimin yapılmasını YSK kararıyla yenilenmesi yoluna gidildi ve bugün de İstanbul'umuzda bu seçimi gerçekleştiriyoruz. Temennim odur ki İstanbul'un geleceğine tecrübesiyle Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum. İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum. Hepimiz çok gayret ettik İstanbul dışındaki seçmenlerin taşınması için. İstanbul'da olanlar da bu işin önemini çok iyi biliyorlar. Herhalde katılım yüksek olması gerekir. Sonuçları İstanbul'da takip edeceğim" dedi.