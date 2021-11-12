Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

12 Kasım 2021, Cuma 21:07 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda "Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi temasları kapsamında, Mirziyoyev ile görüştü. Mirziyoyev görüşmede, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının Özbekçesini, kitabın yazarı Erdoğan’a hediye etti.

AA

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