Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 21:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları ile insanlık ve hukuk dışı uygulamalarına karşı somut adımlar atılması için girişimlerini sürdürdüklerini belirterek uluslararası camianın İsrail’e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi için Türkiye ve Pakistan’ın birlikte yapacağı çalışmaların önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han, birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Adana Demirspor ve Adana’nın ruhu…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Eşkal
Rauf Tamer
Murat Çelik
Bayrama dikkat
Murat Çelik
Hakan Çelik
Yerli modele teşvik gelmeli
Hakan Çelik
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Murat Gülderen
Küçük esnafa 'Fenomen' taktikleri
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durum, ürkütücü bir hal almıştır