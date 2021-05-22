Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Bunu başardığımız zaman, dünyanın en mutlu insanı ben olacağım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Bunu başardığımız zaman, dünyanın en mutlu insanı ben olacağım

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Bunu başardığımız zaman, dünyanın en mutlu insanı ben olacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak görevinin gençleri muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarıp geleceğe hazırlamak olduğunu belirtti.

22 Mayıs 2021, Cumartesi 00:41 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı olarak benim görevim siz gençlerimizin yükünü almak ve Türk gençliğini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkararak geleceğe hazırlamaktır. İşte bunu başardığımız zaman, dünyanın en mutlu insanı ben olacağım" ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın paylaşımında, 19 Mayıs’ta Kütüphane Söyleşileri’nin ikincisinde, Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldiği sohbetin videosundan bir kesit de yer aldı.


AA

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