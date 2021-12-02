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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Kasım ayı ihracatımız 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Kasım ayı ihracatımız 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kasım ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 33,44 artarak 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti” açıklamasında bulundu.

02 Aralık 2021, Perşembe 20:14 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış ticaret verilerindeki gelişmeyi şu ifadeleri kullandı:

“Bugün açıklanan dış ticaret verilerine göre Kasım ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 33,44 artarak 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ihracatımız da 221 dolara ulaştı. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok büyüyeceğiz.”


ANKARA (İHA)

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