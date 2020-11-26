Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Katar halkıyla dayanışmamızı güçlendirerek sürdüreceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Katar halkıyla dayanışmamızı güçlendirerek sürdüreceğiz

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Katar halkıyla dayanışmamızı güçlendirerek sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri ile görüşmesine dair paylaşımda bulundu.

26 Kasım 2020, Perşembe 20:31 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün Katar Emiri, değerli kardeşim Tamim BinHamad ve heyetiyle oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attık.

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Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz.


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