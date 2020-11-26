Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Katar halkıyla dayanışmamızı güçlendirerek sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri ile görüşmesine dair paylaşımda bulundu.
26 Kasım 2020, Perşembe 20:31 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Bugün Katar Emiri, değerli kardeşim Tamim BinHamad ve heyetiyle oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attık.
Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1332006786388402178
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