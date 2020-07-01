Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Tarih yazmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Tarih yazmaya devam edeceğiz

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Tarih yazmaya devam edeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformlarıyla ilgili açıklamalarının çarpıtılmaya çalışılmasına ilişkin, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

01 Temmuz 2020, Çarşamba 21:02 Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı sosyal medya platformlarıyla ilgili bugünkü açıklamalarının bağlamından koparılıp çarpıtılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz. RTE."

AA

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