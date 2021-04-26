Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, pilotlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pilotlarla bir araya geldi

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pilotlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda bir araya geldiği pilotların '26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.

26 Nisan 2021, Pazartesi 15:15 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya geldikten sonra Esenboğa Havalimanı'nda; Türk Hava Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan pilotlar ile sivil pilotlarla bir araya geldi.



Erdoğan çifti, pilotlarla sohbet edip, fotoğraf çektirerek, 'Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı. Erdoğan’ın görüştüğü pilotlar arasında, ilk kadın taarruz helikopteri pilotu Komiser Yardımcısı Özge Karabulut ve Solotürk pilotu binbaşı Emre Mert ile Türk Yıldızları'ndan 2 pilot da yer aldı.

Buğra OLAÇ/DHA

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