Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile resmi yemekte bir araya gelecek.

Duda'nın ziyareti sırasında Türkiye'den alacakları insansız hava araçlarıyla ilgili anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin Türkiye'den 24 adet Bayraktar (TB2) tipi Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) alacağını duyurmuştu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya böylece Türkiye'den drone alan ilk NATO üyesi ülke olacak.



