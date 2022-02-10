Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşıyla görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

10 Şubat 2022, Perşembe 17:19 Son Güncelleme:
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Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya nezaketi ve iyi dilekleri için teşekkür etti.

İki ülke ilişkilerini güçlendirecek hususların ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Polonya ilişkilerini her alanda daha da geliştirmek, stratejik ortaklığı "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" mekanizmasının tesisiyle taçlandırmak istediklerini ifade etti.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimi yakında takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda Türkiye olarak tansiyonun düşürülmesi amacıyla girişimlerini sürdürdüklerini kaydetti.


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