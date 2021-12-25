Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Kurs Merkezi’nin açılışını yaptı
  • Haberler
  • Siyaset Haberleri
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Kurs Merkezi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Kurs Merkezi’nin açılışını yaptı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Kurs Merkezi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin tarafından merhum Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın adının verildiği Karataş’taki GASMEK merkezinin resmi açılışını yaptı.

25 Aralık 2021, Cumartesi 18:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Vefatıyla bütün ülkeyi yasa boğan ünlü Türk sanat müziği bestekarı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın adının yaşatılacağı Karataş’taki kurs merkezinin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı. Açılış konuşmasının ardından protokol, merkezi gezerek GBB Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nın şehirdeki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın hatırası GASMEK’te yaşatılacak

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk sanat müziğinin duayen bir ismini kaybettiklerine dikkati çekerek, "Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca üstadımızı ahirete uğurladık. Hakk’a uğurladık. Kendisini Hakk’a uğurlarken burada da görüldüğü üzere eğitim merkezinde onun adına açılış yapıyoruz. Rabbim Alâeddin Yavaşca hocamızı cennetiyle buluştursun" diye konuştu.

Modern mimarisiyle göz dolduran merkezde 14 atölye, spor salonu ve 210 kişi kapasiteli çok amaçlı salonun yanı sıra kreş bölümünde 7 derslik, 1 uyku odası bulunacak. Ayrıca merkez kütüphane ve hikâye odası, ebru, mozaik, resim, teknoloji robot, ahşap ve müzik atölyeleri, seminer odası, eğitmen odası ve bunlara hizmet eden mekanlarla da vatandaşa hizmet verilecek.

İHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Bu sergiyi kaçırmayın
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Süpermiş
Rauf Tamer
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Erkut Can
İşte kentsel dönüşüm!
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Haziran 2023'te yapılacak