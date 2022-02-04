Kadıköy'de Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii açıldı. Açılış töreninde konuşma yapan Erdoğan şunları söyledi; Her şeyden önce bugün açılışını yapmış olduğumuz Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii'nin tüm müslümanlar için hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Tabi hocamız bizim de üzerinde çok emeği olan bir hocamızdı. Ve yetişmemizde gerçekten kendisinden çok şeyler öğrendik. Ve Erenköy'de Fatih'e kadar yaz-kış demeden geliş-gidişi ve bu yakada yaşayan bir insan olarakta bizler üzerindeki emeğini unutmak mümkün değil. Zira alimlerin öğrenciler üzerindeki hakları çok büyük. Kadıköy İmam Hatip'in hemen yanıbaşında böyle bir caminin yapılması da büyük bir fırsat. Mimarisi de gerçekten çok çok güzel oldu. Yüklenici firmaya da teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen bütün emeği ortaya koydular. Burada emeği geçenlere, inşasında emeği geçenlere Allah'tan razı olsun diyoruz. Camimiz tüm müminlere hayırlı olsun.







