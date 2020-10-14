Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

14 Ekim 2020, Çarşamba 20:21 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye- Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Azerbaycan- Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya'daki durum değerlendirildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan topraklarına saldırarak yeni bir kriz çıkaran Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır süren işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştığını belirterek, Türkiye'nin gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde bu meselenin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti. Erdoğan, Suriye krizinin siyasi çözüm sürecinde yakalanan ivmenin muhafaza edilmesi gerektiğini de vurguladı.

ANKARA (DHA) 


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