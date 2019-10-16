Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Rusya arasında ikili ilişkiler, Barış Pınarı Harekâtı, terörle mücadele ve Suriye'deki siyasi çözümün sağlanması konuları ele alındı