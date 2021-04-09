Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim ana gündem maddesi oldu

09 Nisan 2021, Cuma 17:58 Son Güncelleme:
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Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim ana gündem maddesi oldu.

Görüşmede Montrö Sözleşmesinin önemi vurgulanırken Sputnik V koronavirüsü aşısının üretimiyle ilgili detaylar da konuşuldu.

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