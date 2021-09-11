Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Rami Kışlası’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rami Kışlası’nı ziyaret etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rami Kışlası’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları devam eden Rami Kışlası’nı ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

11 Eylül 2021, Cumartesi 18:24 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi ziyaretinin ardında restorasyon çalışmaları devam eden Rami Kışlası’nı ziyaret etti. Eyüpsultan’da bulunan kışlada yaklaşık yarım saat incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, buradan ayrıldığı sırada ilk olarak bayraklarla konvoyunun yanına gelenlerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutuna geçti.

DHA

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