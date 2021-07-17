Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize'deki o yerler afet bölgesi ilan edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize'deki o yerler afet bölgesi ilan edilecek

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize'deki o yerler afet bölgesi ilan edilecek

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan açıklamasında, Rize'nin afet bölgesi ilan edileceğini belirtti.

17 Temmuz 2021, Cumartesi 17:01 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gerçekten birbirimizi özlemişiz. Dadaşlar, değerli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Erzurum'u özlemişiz. Ne diyor şair, Dedim Erzurum nedir. Dedi ilimdir. Dedim, gider misin? Dedi, yolumdur. Dedim Emrah nedir, dedi kulumdur. Dedim satar mısın, dedi ki yok yok. Erzurum'un meşhur kapıları bu şehrin çağlar boyunca tüm önemli yolların kesişim yeri olmasından dolayıdır. Gürcü, Tebriz, Harput, İstanbul, Kars, Erzincan ve diğer tüm kapılarıyla Erzurum bugün de yolların ve gönüllerin kavşak noktasıdır. Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e her dönemde, milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesinde en ön safta yer alan Erzurum'u anlatmaya kelimeler yetmez. Erzurum anlatılmaz, Erzurum yaşanır.

Erzurum'u eğitim, sağlıkta, adalette, emniyette, ticarette, sanayide, kültürde, sporda her alanda hak ettiği yere çıkarma gayretindeyiz. Erzurum bu coğrafyanın şimal yıldızıdır. Erzurum dimdik ayaktaysa Türkiye güven ve huzur içindedir. Erzurum'u sürekli güçlü kılmak, kalkındırmak, geliştirmek mecburiyetindeyiz. 

"DİĞERLERİNDEN FARKLI"

Erzurum'a 1574 yataklı dev bir şehir hastanesi kazandırdık. Hayırlı olsun. Erzurum Şehir Hastnemiz diğerlerinden farklı olarak tamamen Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı ve işletiliyor. Yatırım bedeli 979 milyonu bulan Erzurum Şehir Hastanemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 1050 kişilik yurt binasının açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz Yeni 32 okul, bunun yanında deprem güçlendirmesi yapılan 47 okulu resmen açıyoruz. 

50 kalem yani 95 milyar lirayı bulan yatırımların açılışını bugün burada gerçekleştiriyoruz. 

Erzurum'u yeni eserlerle ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar Erzurum hep bizim yanımızda yer aldı. Biz de son nefesimize kadar yol yürümeyi taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Durmak yok yola devam. Erzurum milletimize saldıranlara hiçbir zaman yol vermedi. Erzurum'dan ülkesine ve vatanına daha sık bir şekilde sahip çıkmasını bekliyoruz. 

Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan, iftira, istismar siyaseti yapmanın ötesinde sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarlarsa kursun milletimizden karşılık bulamazlar.

Asırlık sorunları bire birer çözdük. Asırlık hayalleri birer birer gerçekleştirdik. Ne yaptıysak milletimizle birlikte yaptık. Bu milleti tüm insanlarıyla seviyoruz. 

Rize'de selin vurduğu yerler afet bölgesi ilan edilecek.

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