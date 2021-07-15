Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki sel ile ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki sel ile ilgili bilgi aldı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki sel ile ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de şiddetli yağış sonrası oluşan sel ve heyelanlarla ilgili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Rize Valisi Kemal Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.

15 Temmuz 2021, Perşembe 15:09 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, Rize halkına 'geçmiş olsun' temennilerini iletti. Bölgenin durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Rize'de sel ve heyelanın yaşandığı bölgede bulunuyor.



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