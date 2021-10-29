Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma’ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma’ya gitti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma’ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde İtalya’nın ev sahipliğinde yapılacak 16’ncı G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Roma’ya gitti.

29 Ekim 2021, Cuma 22:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nden saat 22.00’da hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma’nın ardından Birleşik Krallık’ın ev sahipliğinde Glasgov’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26’ıncı Taraflar Konferansı (COP26) sırasında 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Liderler Zirvesi’ne katılacak.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
COVID–19 pozitifim
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cumhuriyet’in ilan edildiği küçük ev…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Cumhuriyet 98
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Patrikhane Türkiye’nin yumuşak gücü olmalı
Hakan Çelik
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM paylaşımı