Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
21 Nisan 2020, Salı 18:18 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Erdoğan ve Putin, iki ülke arasında ve bölgesel meselelerde yakın iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.
AA