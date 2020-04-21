İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan ve Putin, iki ülke arasında ve bölgesel meselelerde yakın iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

AA







