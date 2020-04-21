Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

21 Nisan 2020, Salı 18:18 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan ve Putin, iki ülke arasında ve bölgesel meselelerde yakın iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

AA


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