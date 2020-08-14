Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırıyı cevapsız bırakmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camii’ndeki cuma namazının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kemal Reis gereken cevabı verdi. Karşılığını misliyle alacaklar. Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız.

23'üne kadar Oruç Reis çalışmalarını sürdürecek.

Mısır'ı anlamakta zorlanıyorum. Mısır bize istihbarat örgütüyle bize başka şeyler söylüyor. Yanlış anlaşılmalar var diyor. Şimdi bizim istihbaratımızla görüşmeler devam ediyor.

Filistin'e yönelik bir adım yenilir yutulur bir adım değil. Ben de Dışişleri Bakanlığı'ma talimatı verdim. Abu Dabi yönetimiyle diplomatik ilişkileri askıya alabiliriz. Büyükelçi'mizi çağırabiliriz. Filistin'in hakkını asla yedirmeyeceğiz.

Ekonomi de ise Türkiye ayaklarını yere sağlam basıyor. Bu hafta ekonomi kurulumuzu toplayacağız.