Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlediği mitingde halka hitap etti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

Samsun bugün bir başkasın... Her zamanki gibi coşkunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Bugün Samsun tıpkı Karadeniz gibi yine kabına sığmıyor. Samsun yine iradesine, bağımsızlığına sahip çıkıyor. Samsun bir kez daha ülkesine liderlik etmeye hazırlanıyor. Türkiye'yi yeni başarılara beraber taşıyacağız. Samsun'un 31 Mart'ta yine tavrını demokrasiden yana koyacağına inanıyorum. Samsun, 31 Mart'ta sandığa sahip çıkıyor musun? 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musun? 31 Mart'ta mühürü gönül belediyeciliğine vuruyor musun? Samsun'a da ancak böylesi yakışır. Sandıkta tam bir demokrasi şöleni içinde oylarımızı kullanacağız.

"MUHALEFET LİSTE KAVGASINI DAHA YENİ BİTİRDİ"

Seçimlere 27 gün kaldı, sandığa gideceğiz, demokrasi şöleninde oylarımızı kullanacağız. Muhalefet aylardır sürdürdüğü liste kavgasını daha yeni bitirdi. CHP'nin yegane hedefi ne yaıp edip belediyelerini korumak. Samsun'da CHP'nin adayı yok, niye? Cesaret... Amaçları 3-5 mitingle, birkaç salon toplantısı ile bu dönemi savuşturmak. Milletin derdini dinlemek onlar için büyük bir yük. Bölücü örgütün partisinin küstahlıklarına bile tahammüleri var. Köylerin, yaylaların yollarını zaten hiç bilmiyorlar. Verdikleri sözleri tutmak yerine utanmadan vatandaşlarımıza hakaret ediyorlar. Millet oyunun peşine düşüyor, hesap soruyor. Bunun üzerine CHP'li Hatay Belediye Başkanı "Oy yoksa hizmet de yok" diyor, mantığa bak! "AK Parti'ye oy vermek günahtır" diyor! Bay Kemal sen ne zamandan beri günahla sevabı ayırdın? Bunların istismar etmeyecekleri hiçir kavram yok.

Samsun'dan Türkiye'ye sesleniyorum! Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? CHP kiminle kol kola? Kandil'le, İyi Parti'yle ,Saadet'le... Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu... CHP'nin asli görevi bölücülere aracılık yapmak, koltuk değnekliği yapmaya dönüşmüştür. Bizim arkamızda PKK var diyorlar. Bunlara buradan sesleniyorum: Bizim arkamızda millet var. 31 Mart sadece bir belediye değil bir bekaa seçimidir. 31 Mart'ta bölücü örgüt adına siyasi tüneller açanlara sandıkta ders vereceksiniz.

BİZİM İÇİN ANKETÇİLERİN DEĞİL MİLLETİMİZİN SÖZÜ KIYMETLİDİR

CHP bizim milletle yürümemize ve yol almamıza da leke sürmek istiyor. Ey gidi Bay Kemal'in yandaşları, burada Samsun var! Buraya kömür için patates soğan için değil, aşk için gelenler var! Milletimizle soğuğa ayaza aldırmadan kucaklaşıyoruz. Miting yaptığımız illerdeki kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Sizin de bu fakiri sevdiğinizi biliyorum. Onlar bu aşkı anlamaz. Bizim için anketçilerin değil milletimizin sözü kıymetlidir. Bu yolculuk aynı zamanda Kuva-yi Milliye ruhudur. Onlar muhabbetimizi kıskansalar da biz sevmeye devam edeceğiz.

29 KATRİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK

Son 17 yılda Samsun'a 29 katrilyon liralık yatırım yaptık. 4 bin 832 adet yeni derslik yaptık Samsun'a. Samsun'a ikinci sevlet üniversitesini yaptık. Bin kişi kapasiteli yurt binaları yaptık. 13 ilçemize gençlik merkezleri yaptık. Samsun'da eski stadın yerine bir millet bahçesi yapıyoruz. İnşallah bir köşesine de millet kıraathanesi inşa edeceğiz. Sağlıkta 400 yataklı eğitim araştırma hastanesi ile 250'şer yataklı 16'sı hastane toplam 35 tesis kazandırdık. 120 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 309 kilometreye çıkardık. Dağları deldik dağları! Ferhat'ız biz! Köprüleri, kavşakları ve bağlantı yollarını bu yıl bitiriyoruz. Samsun'un İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine olan bağlantısı artık hızlı trenle olacak. Samsun'a 8 baraj inşa ederek vatandaşa sunduk. Şehir merkezinin içme suyu ihtiyacını çözdük.

"CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK"

Samsun'un endüstri bölgesi olması için çalışmaları başlattık. Samsun'u yerli ve uluslararası yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi haline gelecek. Bütün bu hizmetlerin yatırımların kesintiye uğramaması için 31 Mart sçeiminden başarıyla çıkmamız gerekiyor. 31 Mart engelini de aştıktan sonra milletimize hizmet için benim dört buçuk yıl daha Cumhurbaşkanlığım var. 31 Mart'ta sizlerden istikrar, güvene, büyük Türkiye idealine oy vermenizi istiyoruz. AK Parti ve MHP ittifak kurdu. İki parti içinde de en ufak bir pürüz olmamalı. Buna hazırsak mesele yok. Kapı kapı dolaşıyoruz değil mi? Ben de il il dolaşıyorum! Bunun adı Cumhur İttifakı, Zillet İttifakı değil, illet ittifakı değil. SSK'yı batıran adam bu. Şimdi çıkmış, tanzim satış kurduk ya, onu eleştiriyor. "Kuyruk yaptı" diyor, asıl kuyruklar sende.