Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'daki ören yeri Göbeklitepe'nin açılışında konuştu

08 Mart 2019, Cuma 18:30 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

1986 yılına kadar burada ne olduğu meçhul kaldı.

Ülkemizin kültür iklimini ancak kamu-özel iş birliği ile daha hızlı bir şekilde zenginleştirebiliriz.

Bu tarz projelerde eserler bulmak, ortaya çıkarmak kadar tanıtımını da yapmak çok önemlidir.

152 müzeyi yeniledik, 25 yeni müze açtık, 68 yurt dışı kültür varlığı sergisi açtık.

Hedefimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırakmak, 2023'te de 70 milyon turist hedefine ulaşmak. Bunu başaracağız

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