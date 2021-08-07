Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde hayaline kavuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde hayaline kavuştu

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde hayaline kavuştu

Adıyaman’da doğum sırasında oksijen gitmediği için beyni hasar gören ve yürüme güçlüğü çeken, halk arasında beyin felci olarak da bilinen serebral palsi hastası 12 yaşındaki Yaren Coşkun, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla hayalini kurduğu robotik cihaza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde kavuştu.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 19:22 Son Güncelleme:
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Yaren’in zorlu yaşamı ile ilgili Anadolu Ajansının yaptığı haberin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla alınan robotik cihaz, Adıyaman’a getirilerek Coşkun ailesine teslim edildi. Anne Tuğba Coşkun, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslerine kulak verdiği için teşekkür etti. Kızının yürümesi için cihaza kavuştuğunu belirten Coşkun, "Günlerce ağladım, kızımın sağlığına kavuşması için. Kızım yürüyemiyor ve yürümesi için robotik cihaza ihtiyacı vardı.

Sağ olsun, Anadolu Ajansı ekibi haberimizi yaptıktan sonra bizlere Cumhurbaşkanımızın ekibi ulaştı ve cihazımız alındı." şeklinde konuştu. "Kızım her cihaza bindiğinde yüzü gülüyor." diyen Coşkun, kızı robotik cihaza kavuştuğu için ailece mutlu olduklarını söyledi.

Coşkun, "Kızımın hayalini gerçekleştiren herkese teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın ellerinden öpüyorum. Kendisini evimizde ağırlamak istiyoruz." diye konuştu. Baba Emrah Coşkun da kızına robotik cihaz almak için imkanlarının bulunmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteği için teşekkür etti.

AA

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