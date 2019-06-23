Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi Vahdettin Köşkü'nde takip edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi Vahdettin Köşkü'nde takip edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından eşi Emine Erdoğan ile gelişmeleri takip etmek üzere Vahdettin Köşkü'ne geçti